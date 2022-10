“Ecco come i piloti italiani sono impegnati nelle attività di “air policing”

Videointervista al Colonnello Salvatore Florio, comandante della Task Force Air White Wings, che vede impegnati 100 uomini e 6 aerei italiani in attività di air policing, ossia “polizia aerea”.

“Nell’ultimo periodo l’attività si è intensificata, soprattutto nei pressi dell’isola danese di Bornholm, nel Mar Baltico, vicina al luogo dove è avvenuto l’incidente al Nord Stream, e a Kaliningrad, l’exclave russa che confina con Polonia, Lituania e, dall’altra parte del Mar Baltico, con la Svezia”, spiega il colonnello. Ecco come sono impegni i piloti italiani, con che aerei, da quanto tempo e in che interventi, come quello recente di “scramble” nei cieli polacchi.

Intervista a cura di Eleonora Lorusso