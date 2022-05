Giovanni Falcone, 30 anni dalla strage di Capaci

Luigi Garlando, autore del libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, su Giovanni Falcone, letto e presentato da 18 anni nelle scuole.

Proprio il giornalista e scrittore spiega che oggi, nel trentennale della strage di Capaci in cui morì il magistrato e giudice, la sua lezione non è solo di “legalità, ma anche di generosità e democrazia. Fare il proprio mestiere a qualsiasi costo oggi è una lezione ancora moderna e apprezzata, soprattutto dai giovani”. Garlando racconta che pochi giorni fa ha ricevuto un’email da una ragazza che sta per diventare magistrato, dopo aver scelta professione quando aveva 9 anni e dopo letto il libro, appassionandosi agli ideali di Falcone.