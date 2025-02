Grammy 2025, tra storia e presente

È Beyoncé la regina dei Grammy Awards 2025. Il suo album ‘Cowboy Carter’ si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior album country e miglior album in assoluto. In precedenza, Beyoncé era stata nominata quattro volte per il miglior album senza mai vincere. La popstar statunitense ha allungato il suo record di vittorie ai Grammy Awards, trionfando anche nella categoria ‘Best Country duo’ con ‘II Most Wanted’ in duetto con Miley Cyrus.

La popstar americana estende il suo record a 35 Grammy, affermandosi come l’artista più premiata di sempre.

di Federico Arduini