Grammy 2025, Shakira dedica il premio agli immigrati: “Combatterò con voi”

Shakira trionfa ai Grammy Awards e vince nella categoria miglior album pop latino con ‘Las mujeres ya no lloran’ (Le donne non piangono più). Nella cornice della Crypto.com Arena di Los Angeles, Jennifer Lopez ha consegnato il premio alla cantante colombiana, nello stesso giorno in cui ha anche festeggiato il suo 48esimo compleanno. L’artista ha tenuto un discorso dal palco – in un momento cruciale per il Paese, dopo le ultime mosse di Donald Trump – dedicando il premio a tutti i suoi “fratelli e sorelle” immigrati negli Stati Uniti.

La popstar ha così esordito con il trofeo in mano: “Io combatterò sempre con voi e con tutte quelle donne che lavorano duramente ogni giorno per sostenere le loro famiglie. Voi siete i veri lupi. Quindi questo è anche per voi”, ha dichiarato, dedicando il premio anche ai suoi figli Sasha e Milan, avuti dall’ex compagno Gerard Piqué. “Sono orgogliosa di voi e dei vostri cuori gentili. – ha aggiunto la cantante – Grazie per avermi supportato nel modo in cui lo fate. Vi amo”.

L’ambita statuetta arriva dopo un periodo buio, scandito dalla dolorosa rottura con il calciatore del Brasile, i relativi problemi con il fisco spagnolo e i gravi problemi di salute del padre: “Sono cresciuta molto. Ho imparato molte lezioni. La vita non è sempre stata gentile, ma è stata una buona maestra. La lupa è ancora qui”, ha ammesso Shakira – “Cinque anni fa ero anche al Super Bowl, sempre nel giorno del mio compleanno. Quindi è una coincidenza che questi grandi momenti capitino sempre nel giorno del mio compleanno. Forse è una specie di regalo celeste”



Di Claudia Burgio