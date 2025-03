Ligabue e “Buon compleanno Elvis”: “Un disco che se ne frega del tempo. Mai stato filoamericano”

Che il 2025 di Luciano Ligabue sarebbe stato un anno da ricordare lo avevamo capito già dall’annuncio de “La notte di Certe Notti”, le due grandi date estive che lo vedranno sul palco di Campovolo e della Reggia di Caserta. L’annuncio fatto ieri, durante un incontro con la stampa nel giorno del suo 65esimo compleanno, ha aggiunto ulteriore pepe e promette di scaldare i cuori di tutti i fan del rocker di Correggio. In occasione dei 30 anni dalla pubblicazione di “Buon compleanno Elvis”, usciranno dal 18 aprile 6 declinazioni in 7 formati diversi, per oltre sei ore di musica nuova, riarrangiata, ricercata, rivista e recuperata in una vera opera omnia dedicata a uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. Non una semplice ripubblicazione, insomma, ma è un disco diverso, ripensato, rivalorizzato e rivitalizzato da ogni punto di vista. Un album che Ligabue ci ha raccontato così: “Era un album che nasceva in un momento critico: ero senza band, senza il manager degli inizi. Non era un disco che seguiva la moda, non puoi piazzarlo nel tempo perché un po’ se ne frega. E per il successo ci esplose in mano. Andare ora a ripescarlo mi ha davvero sorpreso, come quando si va a vedere una foto di 30 anni fa. Un album è la foto dell’anima, di un momento”. “Cosa è stato questo album l’ho capito meglio adesso di allora” – ha continuato Luciano – “Andando a vedere nelle pieghe e riprendendo in mano alcuni pezzi come ‘Il cielo è vuoto il cielo è pieno’ mi ha dato grandi sensazioni emotive”.

“Io non sono mai stato filo americano, ho sempre raccontato che le mie vere passioni, da un punto di vista musicale, letterario e cinematografico, venivano dagli Stati Uniti. Ho voluto fare riferimento a una figura più popolare da un punto di vista musicale del secolo scorso, che ha dato uno scrollo enorme all’America con dei movimenti del bacino, che ha fatto cadere un muro di bigotteria arrivando a proporsi come spia dell’Fbi”.

E su Elvis: “È stato un cantante che ha cambiato la storia della musica e che alla fine era diventato una parodia di sé stesso e che poi è morto di troppo: di troppe sostanze, calorie, farmaci e troppa solitudine e noia. Elvis muore sulla tazza del cesso, perché il re non è più nella condizione di evacuare fisicamente. Questa è una grande metafora rispetto al sogno americano”.

Oltre a “Buon compleanno Elvis” rifatto da altri artisti, tra le diverse versioni spicca la “Naked” (non un semplice acustico), di cui Luciano ha raccontato: “La sfida era riuscire oggi a creare una versione delle canzoni vicina a come le avevo scritte, ma cercando di dar loro una vita diversa”.

L’incontro stampa è stata l’occasione anche per parlare dei prossimi due grandi concerti live estivi: “Stiamo già lavorando attorno a quella cosa perché comunque questo è il 5° Campovolo. Vuol dire prendersi la responsabilità di fare i conti con gli altri quattro ,che sono stati sempre eventi che nella mia testa, ma non solo nella mia, hanno fatto capitare delle magie. Questa volta sicuramente ci saranno tutti i gruppi che hanno suonato con me, ma che stiamo lavorando alacremente perché abbia un sapore tutto suo”.

Ligabue: le diverse versioni del disco in uscita dal 18 aprile

Buon Compleanno Elvis Naked + Tales

Buon Compleanno Elvis completamente spogliato, un ritorno all’essenza della scrittura originaria dei brani. Un doppio album con le 14 tracce del disco riarrangiate in chiave acustica e intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia

Buon Compleanno Elvis Demos & Rarities

16 tracce esclusive: canzoni inedite, demo, versioni alternative

Buon Compleanno Elvis New Mix

le tracce originali dell’album mixate nuovamente da Tommaso Colliva, che con nuovi edit e senza reincisioni ha regalato alle canzoni di 30 anni fa un sound completamente nuovo e potente

Buon Compleanno Elvis nei teatri ’24

8 tracce di Buon Compleanno Elvis eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano

Buon Compleanno Elvis Live ’95

8 tracce live tratte dal tour di Buon Compleanno Elvis del 1995, tra cui i concerti inediti di Modena e Firenze

Buon Compleanno Elvis Remastered 2025

l’album originale rimasterizzato da Andrea Suriani

7 DIVERSI FORMATI

Standard Edition e Deluxe Box in cd, New Mix Doppio LP GOLD

New Mix Doppio LP RED Limited & Signed Edition e Naked Doppio LP in fisico dal 18 APRILE

Super Deluxe Box in fisico dal 25 APRILE

Demos & Rarities Doppio LP in uscita prossimamente

di Federico Arduini