Vale LP e Lil Jolie: “Cantiamo ciò che ci rappresenta davvero”

Dopo il successo alle selezioni di Sanremo Giovani, Vale LP e Lil Jolie – nomi d’arte di Valentina e Angela – si preparano a salire sul palco del Teatro Ariston, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Una canzone, scritta insieme a Madame, uscita da un cassetto e che da subito aveva toccato le giuste corde, come ci racconta Valentina: «Stavo scrivendo il mio primo disco e avevo appena firmato con Sugar. Con Madame ci siamo sempre scambiate messaggi di stima, con la volontà di collaborare insieme a qualcosa. Un giorno mi ha mandato delle idee e, tra queste, ho sentito un ritornello iconico. Ho deciso di lavorare su questo brano, che inizialmente doveva far parte del mio disco. Tuttavia, quel progetto ha preso poi una direzione più personale e intima. Sentivo che questo brano aveva una risonanza più ampia, non esclusivamente legata alla mia storia, ma a un sentimento collettivo. Quando Angela è tornata dall’esperienza di “Amici” ho ripensato a quel brano. In studio, mentre lavoravamo a nuove canzoni, mi è tornato in mente e così, quasi per gioco, le ho detto: “Prova a cantarlo”». Ed è stato ascoltando il risultato che entrambe si sono rese conto di come, in questa nuova forma, il brano avesse ancora più forza: «Sembrava parlare proprio di noi. La prima strofa descrive una personalità evitante, fragile, timorosa del giudizio e della competizione: caratteristiche che rispecchiano Angela. L’altra parte – più sfacciata, controllante e giudicante – mi somigliava di più» ci confida Valentina.

La partecipazione a Sanremo Giovani non era tra i programmi: «Lil Jolie veniva da otto mesi di televisione, io dalla mia esperienza a “X Factor” e, sinceramente, non avevo voglia di rimettermi in gioco. Ma lei è stata molto convincente: “Ma che ce ne frega? Facciamolo e divertiamoci!”. È il nostro modo di affrontare le cose. Lei è stata bravissima a coinvolgermi. Le selezioni chiudevano alle 13.00, noi alle 9.00 di mattina abbiamo girato il video davanti casa, senza styling, senza nulla. Da lì è iniziata una serie di eventi casuali che ci hanno portate fin qui, con un mix di incoscienza e consapevolezza». Amiche da più di otto anni ben prima del successo, cresciute entrambe nella provincia di Napoli, desideravano lavorare assieme da tempo: «Tutti quelli che ci gravitavano attorno ci chiedevano perché non avessimo collaborato prima. La verità è che volevamo prima costruire le nostre identità artistiche singolarmente, per poi dare valore a un progetto comune, non solo perché eravamo amiche ma perché sentivamo di avere qualcosa da dire insieme» ammettono.

“Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” è indubbiamente un pezzo forte, che ti resta in testa, ma è soprattutto portatore di un messaggio importante: «Se oggi riascolto il nostro brano mi sento davvero soddisfatta, perché con semplicità siamo riuscite a portare alla luce un tema di cui ci sarebbe ancora tanto da dire. In realtà, non dovrebbe spettare a noi parlarne, ma a figure più autorevoli. Eppure per noi è importante farlo, soprattutto perché il nostro progetto si rifà alle nostre radici: due ragazze semplici di provincia, senza strumenti per acquisire una consapevolezza sociale o comunitaria. L’educazione all’affettività nelle scuole è un tema che sentiamo molto vicino. Per i ragazzi di provincia, infatti, il contesto scolastico è spesso l’unico spazio di scoperta e confronto, oltre alla famiglia».

Il loro disco ruota intorno alle loro radici: «Il concetto delle “ragazze della Valle” è diventato il cuore del nostro progetto ed è bello vedere come non sia rimasto solo un’idea accennata in quella lettera che abbiamo scritto alla nostra community e ai nostri fan all’inizio di questo percorso. È stato raccolto, interiorizzato e usato, trasformandosi in qualcosa di più grande». Ed è parlando con loro che emerge tutta la sincera gioia di fare ciò che si ama, la genuinità che talvolta, nel mondo della musica, latita: «Oggi ci ritroviamo con un disco insieme e un percorso sanremese che non ci aspettavamo, ma che stiamo vivendo con entusiasmo e senza troppi programmi. Per noi l’importante è sempre stato il messaggio, la canzone. Non dobbiamo promuovere un personaggio o un brand, ma solo la musica. E siamo felici, perché cantiamo qualcosa che ci rappresenta davvero. Dopo un mese di prove e performance abbiamo ancora la stessa energia e voglia di farlo. Questo non era scontato, ma siamo gasatissime».

di Federico Arduini