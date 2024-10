I primi migranti in Albania. Le parole del direttore Fulvio Giuliani, ospite a Rai News 24

“I 16 migranti arrivati in Albania sono diventati 12 perché ci sono delle regole e le regole sono chiare: in Albania potranno andare solo e soltanto adulti (quindi non minorenni) e non fragili”. Sono le parole del direttore Fulvio Giuliani – ospite questa mattina alla rassegna stampa di Rai News 24 (programma condotto da Roberto Vicaretti) – che commenta il suo articolo “I primi 16” presente nella prima pagina de La Ragione di oggi (di cui trovate un ulteriore commento anche nel seguente articolo: clicca qui).

“Se poi vogliamo fare solo polemica… è facile. Questo è un tema su cui impallinare il governo è persino elementare. Ma dove ci porta?” dice il direttore.