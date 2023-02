Il bullismo si combatte attraverso lo sport

La Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo è appena stata ricordata e ha riportato sotto i riflettori l’importanza del controllo e dell’educazione dei giovani, ma anche del supporto, in caso di aiuto.

“Occorre maggiore ascolto da parte degli adulti ai giovani, che non devono perdere la fiducia nelle figure di riferimento. Viviamo, infatti, in un periodo come quello post-pandemia, nel quale si assiste a un grande isolamento dei ragazzi e dei giovani in genere”, chiarisce l’avvocato Marisa Marraffino, esperta di digitale e minori.

Marraffino spiega anche il progetto, portato avanti da Terres des Hommes e FIGC, che hanno realizzato un video di sensibilizzazione trasmesso in tutti gli stadi del calcio. Ma non solo: grazie alla collaborazione con la società italiana di Pediatria e il CNR si punta a estendere le campagne di sensibilizzazione anche ad altri sport.

Un altro fronte è poi quello delle leggi: “È importante arrivare a modificare alcune delle leggi attualmente in vigore, per garantire un maggior contrasto nei confronti degli abusi, specie online, dove serve una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme per evitare il cyberbullismo e i reati nel mondo dei social”, spiega ancora Marraffino.

di Eleonora Lorusso