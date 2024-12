Il direttore Fulvio Giuliani a Mattino5: i problemi del turismo in Italia

I costi per qualche giorno sulla neve sono ormai proibitivi per le famiglie normali. Eppure il turismo resta una colonna portante per il nostro Paese. Ci siamo naturalmente portati, grazie alle bellezze storico-artistiche che si affollano nello Stivale. È dunque inaccettabile che ci sia chi, anche nelle città d’arte, vorrebbe veder sparire i turisti dai centri storici. La cui economia, però, andrebbe a rotoli, scatenando altre lamentele.

Occorre, insomma, cambiare radicalmente atteggiamento

Le parole del direttore Fulvio Giuliani, ospite questa mattina nel programma Mattino5 condotto da Francesco Vecchi, sul turismo in Italia.