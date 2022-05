“Il primo segnale di pace dipende solo dall’Europa”

Intervista al professore Arduino Paniccia, presidente e fondatore della Scuola internazionale di competizione economica di Venezia, ASCE.

“L’Europa deve agire ora: di fronte alla caduta di Mariupol e alla svolta nella strategia russa, Bruxelles deve avere un ruolo di primo piano per arrivare alla pace. Non saranno gli Usa a farlo” spiega l’esperto di Relazioni internazionali a La Ragione, proprio nel giorno in cui il premier vola a Bruxelles.

“Draghi può lavorare in questa direzione” aggiunge.

Intervista a cura di Eleonora Lorusso