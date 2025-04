In piazza San Pietro il saluto dei fedeli a Papa Francesco – IL VIDEO

Prosegue in modo incessante il viavai di fedeli in piazza San Pietro. “Papa Francesco è stato uno dei più grandi leader”, “il Pontefice è sempre stato accanto ai più fragili”: sono tanti i ricordi delle persone – provenienti da tutto il mondo – arrivate in piazza San Pietro per dare un ultimo saluto al Papa.

Domani – lo ricordiamo – alle 9:00 la bara del Pontefice verrà portata alla Basilica di San Pietro. Sabato si terranno i funerali e a Roma è già scattato il piano sicurezza.

di Giacomo Chiuchiolo