Eleonora Lorusso intervista Riccardo Meggiato, esperto di cybersecurity e cyberattacchi.

Che differenza c’è tra Anonymous, che ha colpito la Bielorussia in queste ore, e Killnet, che ha minacciato l’Italia? “Nel primo caso ci sono veri esperti di attacchi hacker, in grado di colpire e rivendicare; Killnet, invece, fa soprattutto propaganda e annuncia attacchi. Non credo che il gruppo filorusso abbia la capacità e le competenze per compiere hackeraggi seri” spiega l’esperto.