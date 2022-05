“L’aborto non è un contraccettivo ma rimane un diritto delle donne”

Per Stefania Bartoccetti, fondatrice dell’associazione Telefono Donna, è vero che l’aborto è una scelta dolorosa ma è necessario mettere al centro i diritti delle donne.

Gli Stati Uniti potrebbero decidere di non concedere più la pratica dell’aborto. Per Stefania Bartoccetti, fondatrice dell’associazione Telefono Donna, è vero che l’aborto è una scelta dolorosa ma è necessario mettere al centro i diritti delle donne.

Uno Stato che non garantisce un intervento necessario consegna le donne nelle mani dei più scellerati, che speculano sulle loro vite e mettendole in situazioni pericolose. Quegli uomini che decidono per le scelte altrui, sono gli stessi che non si preoccupano di dichiarare guerra dove degli innocenti vengono uccisi.

L’aborto non è un contraccettivo ma le posizioni anti abortistiche rischiano di contravvenire nelle scelte personali delle donne.