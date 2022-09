Massimilano Ragusa, la nave Vespucci e la storia che si ripete

Eleonora Lorusso intervista il Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa, Comandante di Nave Vespucci.

La storia, dopo 60 anni, si ripete: così come accaduto nell’incontro del 1962 tra la Vespucci e la portaerei statunitense USS Independence che la battezzò come “la nave più bella del mondo”, anche quest’anno l’incontro è avvenuto e non per mera coincidenza. Nel cuore del Mar Mediterraneo, il Capitano Ragusa ha rintracciato il Comandante della portaerei Truman per sentirsi dire, ancora una volta, “siete la nave più bella del mondo”.