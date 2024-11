Nel 2024, ogni giorno, esce più musica che in tutto il 1989

Tra le tante espressioni artistiche, la musica è senza dubbio una di quelle che più sono cambiate nel tempo. E se sulla sua qualità si potrebbe discutere per ore e ore, per quanto riguarda la quantità c’è ben poco da dire: dall’avvento dei software per autoprodurre prima fino alle piattaforme di streaming poi, il ‘far musica’ è diventato sempre più accessibile. Quel che un tempo era un mestiere, oggi per molti è niente più che un passatempo.

Abbiamo scritto spesso di quanto il numero di canzoni pubblicate sia cresciuto vertiginosamente, ma da qui a immaginarci quanto emerso da un report pubblicato da “MusicRadar” ce ne passa. Tenetevi forte: nel 2024, ogni giorno, escono più canzoni che in tutto il 1989. Un numero che si spiega facilmente se si considera che soltanto fra il 2021 e il 2022 c’è stato un incremento del 12% del numero di ‘creatori di musica’, arrivati a circa 76 milioni. E se vi sembrano tanti, secondo lo studio entro il 2030 questo numero potrebbe raddoppiare, raggiungendo i 198 milioni e passa. Ecco perché è niente più che un’illusione l’idea che il sistema odierno avvicini gli ascoltatori a chi fa musica, semplificando la scoperta di nuovi artisti.

Un tempo un disco su uno scaffale lo si poteva notare, un artista in un locale poteva colpirci. Oggi con queste milionate di brani, vero e proprio rumore bianco, è pura utopia. E con l’intelligenza artificiale che ogni giorno migliora, sfornando canzoni sempre più ‘umane’, il quadro si fa ancora più fosco.

di Federico Arduini