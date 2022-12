“Obiettivo: riformare le istituzioni del Paese” – Giorgia Meloni

Si è conclusa oggi la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mentre il Senato votava la fiducia alla legge di bilancio con 109 sì, 76 contrari e un astenuto, a pochi metri di distanza.

Nelle quasi tre ore di conferenza Meloni ha fissato le priorità del suo governo: il presidenzialismo, la riforma fiscale e della giustizia. E ancora, l’annuncio sull’imminente viaggio in Ucraina, i commenti sulle repressioni in Iran e gli aggiornamenti sulle questioni Covid-19 dopo l’impennata di casi in Cina.

Di Giacomo Chiuchiolo