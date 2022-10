Perché la Corea del Nord è tornata a lanciare razzi

La Corea del Nord torna a lanciare razzi, che minacciano il Giappone e porta alla risposta congiunta di Corea del Sud e Usa. Perché? Cosa sta succedendo?

“Era da tempo che la Corea del Nord non ricorreva a questo genere di provocazioni, che mirano a far tornare protagonista il Paese a livello mondiale, in un momento in cui la Russia è fortemente indebolita. E’ in corso una riscrittura della cartina globale e dei rapporti di forza”, spiega Federico Petroni, analista e Military Stategist per Limes. A breve, inoltre, ci sono due appuntamenti importanti, sempre a livello mondiale: il Congresso del Partito comunista in Cina e le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che rappresentano eventi importanti sia all’interno dei due colossi, sia a livello internazionale.

Intervista a cura di Eleonora Lorusso