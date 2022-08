Eleonora Lorusso intervista Sonia Montegiove, giornalista che ha curato un’inchiesta sulla reale possibilità di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza in Italia.

Dopo la denuncia di Chiara Ferragni relativa al “caso Marche” la reporter chiarisce che la Regione non è tra quelle in cui la situazione è peggiore, ma che in generale in Italia accedere all’aborto non è semplice. Ecco dove trovare la mappa.