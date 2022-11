“Una vittoria a metà, ma a perdere è stato Trump” – Mario Del Pero

Il commento dell’esperto sulle elezioni Usa. “Una vittoria a metà, ma a perdere è stato Trump”, spiega Mario Del Pero, docente di Storia degli Stati Uniti presso il Sciences Po Centre d’histoire di Paris e a lungo negli Usa.

“I Repubblicani hanno ottenuto la Camera, ma i Democratici hanno tenuto in molti Stati, dove si sono eletti i Governatori. Certamente il presidente Joe Biden non potrà adottare alcune decisioni importanti nei prossimi due anni, ma non sarà una ‘anatra zoppa’ come si temeva. Chi ne esce sconfitto, invece, è Trump perché suoi candidati repubblicani non ce l’hanno fatta e questo ha già scatenato la sua ira. Un prova sono le minacce rivolte a Ron DeSantis, suo storico avversario all’interno del GOP, a cui sono arrivate minacce quasi da gangster, da parte di Trump che ha affermato di essere pronto a rivelazioni imbarazzanti sul suo conto”, spiega l’esperto.

Videointervista a cura di Eleonora Lorusso