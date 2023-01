Perché Zelensky chiede di fare presto

L’Italia annuncia l’invio di missili anti-aereo, mentre la Germania fa un parziale dietro-front e autorizza almeno la Polonia a mandare a Kiev i carri armati di fabbricazione tedesca? E perché Zelensky esorta a far presto, dicendo che è una corsa contro il tempo? “In effetti da due/tre settimane la Russia ha ripreso terreno, come era avvenuto lo scorso giugno”, spiega Pietro Batacchi, analista strategico e direttore di RID, Rivista italiana difesa, sugli aiuti militari all’Ucraina. Il direttore chiarisce anche il ruolo della Wagner a sostegno di Mosca: “La Wagner è un brand: paga bene e regolare, ormai è molto ben posizionata non solo in Ucraina, ma anche in Africa. È un attore geopolitico”.