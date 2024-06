Maxi operazione contro la ‘ndrangheta, 14 arresti in tutta Italia

21 Giugno 2024

CATANZARO (ITALPRESS) – I carabinieri del ROS e del comando provinciale di Vibo Valentia con il supporto in fase esecutiva dei militari dei Comandi provinciali carabinieri di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 14 indagati (13 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), sulla base della “ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, rispettivamente ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa e altri gravi reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina, reati in materia di armi”

(ITALPRESS).