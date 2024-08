A 13 anni scala la Marmolada, è record

9 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Una ragazza di 13 anni, della provincia di Bologna, è la più giovane in assoluto ad essere arrivata sulla vetta della Marmolada. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

