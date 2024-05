A Catania incontro tra Sicilia e Tunisia sul business agroalimentare

31 Maggio 2024

​ CATANIA (ITALPRESS) – ‘Incontro al Palazzo della Borsa, che ospita la Camera di Commercio di Catania, dal titolo “Agroalimentare: opportunità di investimento e business tra Sicilia e Tunisia”, riguardante le possibilità di investimento tra la Sicilia e la Tunisia nel comparto agroalimentare. Presenti all’incontro, tra gli altri, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, l’ambasciatore della Repubblica di Tunisia a Roma, Mourad Bourehla e il presidente della Camera di Commercio tuniso-italiana di Commercio e Industria, Mourad Fradi,

