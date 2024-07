Radioimmaginaria ricorda il Prof. Gabriele Falciasecca

26 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ricorda il Prof Gabriele Falciasecca, ex presidente della Fondazione Guglielmo Marconi e massimo esperto di elettromagnetismo. Gabriele Falciasecca ha sempre creduto moltissimo negli adolescenti, nel loro futuro e nei loro errori.

abr/mrv