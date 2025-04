A Claudio Cerasa la cittadinanza onoraria di Giuliana nel Palermitano

22 Aprile 2025

​ GIULIANA (PALERMO) (ITALPRESS) – Claudio Cerasa, giornalista di origini palermitane e da 10 anni direttore del quotidiano Il Foglio, diventa cittadino onorario di Giuliana, borgo medievale in provincia di Palermo. La cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria si è svolta nel Castello Federico II di Giuliana, alla presenza del sindaco Francesco Scarpinato, del suo vice Pietro Quartararo e del presidente del consiglio Comunale Enzo Grimaldi. La cerimonia ha riportato Claudio Cerasa nei luoghi della sua infanzia: la madre Anna Maria Rizzuto è proprio originaria di Giuliana e da piccolo il giornalista ha passato le sue estate proprio in questi territori. Nel corso dell’incontro, coordinato dal direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino, una lectio magistralis di Claudio Cerasa è arrivata fino ai confini delle opportunità offerte dall’uso dell’intelligenza artificiale, anche per valorizzare Giuliana e i suoi territori, oltre che il giornalismo e tutto lo scenario mondiale. La cerimonia si è conclusa con la presentazione del volume di Giuseppe Cerasa, papà di Claudio e giornalista di lungo corso per oltre 40 anni a Repubblica, “Sipario siciliano” pubblicato due mesi fa da Nino Aragno editore. Il volume, già candidato al premio Strega, è attualmente in corsa per i premi Campiello e Viareggio.

