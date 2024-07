A Palermo “docce” pubbliche per salvare i cavalli dal caldo

20 Luglio 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Grazie a un’ordinanza dell’assessore comunale al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, sono state predisposte 6 aree di ristoro idrico per i cavalli che trainano le carrozze. Allo studio un progetto alternativo, per arrivare alla totale trasformazione elettrica della carrozza con la sostituzione del cavallo con il volante.

