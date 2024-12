A Siracusa il progetto “C vogliamo bene” per l’educazione alimentare

17 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ SIRACUSA (ITALPRESS) – 140 spremiagrumi elettrici donati ad ogni classe servita da mense scolastiche a Siracusa. È l’iniziativa dell’azienda “Grande Ristorazione” e del Comune di Siracusa. Il progetto è stato presentato presso l’Istituto Comprensivo Archimede XIII della città aretusea. All’incontro hanno partecipato Corrado Spataro, ceo di “Grande Ristorazione”, l’assessore all’Istruzione del comune di Siracusa Teresella Celesti, il sindaco di Melilli e deputato regionale Mpa Giuseppe Carta, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il consulente aziendale Lorenzo Tricoli. Ogni settimana è previsto un break dove i bambini potranno bere delle spremute di arance fatte al momento, non solo, ma avranno la possibilità di prepararla loro stessi per sé e i loro compagni. L’obiettivo del progetto è quello di riuscire a sensibilizzare i bambini e i loro genitori sull’importanza di una sana educazione alimentare.

mgg/gtr