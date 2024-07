A Verona violenta rapina in casa a coppia di anziani, cinque arresti

25 Luglio 2024

​ VERONA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di cinque uomini, di età compresa fra i 20 e i 72 anni, residenti in Sicilia e nel Bresciano, sul conto dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in relazione alla loro partecipazione alla rapina a Castelnuovo del Garda ai danni di due anziani che sono stati immobilizzati e imbavagliati.

