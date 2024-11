A2a, Mazzoncini “Investimenti testimoniano nostro impegno in Sicilia”

4 Novembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Gli investimenti sono sicuramente il dato più impressionante del bilancio di sostenibilità 2023, con una crescita del 264% rispetto al 2022: siamo arrivati a 54 milioni di euro, a conferma del nostro impegno in Sicilia”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale in Sicilia 2023, tenutasi al Grand Hotel Piazza Borsa a Palermo.

