Abarth 600e, lo scorpione più potente di sempre è elettrico

31 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La Abarth più potente di sempre sarà un’elettrica. Con 280 cavalli e una potenza di 207 kW, la casa dello scorpione presenta al pubblico la 600e, un B-Suv sportivo declinato in due versioni: Turismo e la Scorpionissima in edizione limitata di 1.949 esemplari, omaggio all’anno di nascita di Abarth.

tvi/col/gtr