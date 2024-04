Abodi “Stadi siano comunità energetiche”

22 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Noi vorremmo che gli stadi, tanto più in una stagione in cui si apre un impegno significativo del governo sulla riqualificazione, non solo per gli Europei 2032, diventino comunità energetiche, a partire dallo Stadio Olimpico”, sottolinea il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso Fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato da Fondazione UniVerde.

