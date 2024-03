Acqua, Evangelista(Almaviva)”Tecnologie utili contro fenomeni estremi”

26 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le tecnologie e la digitalizzazione possono essere di supporto nel poter prevenire e cercare di mitigare gli effetti dei fenomeni estremi”, come la siccità e il dissesto idrogeologico. Lo ha detto Massimiliano Evangelista, responsabile transizione ecologica, sostenibilità, ambiente e territorio di Almaviva, a margine del convegno “Acqua e Agricoltura: rapporti sostenibili. Efficientamento idrico, digitalizzazione ed economia circolare”,

promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.

xb1/mgg/gsl