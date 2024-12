AIIC, Fisher “Integrazione dei dati sanitari per velocizzare le cure”

13 Dicembre 2024

​ VERONA (ITALPRESS) – L’innovazione sanitaria passa da Verona, dove è in corso il IV meeting nazionale dell’AIIC, Associazione Italiana Ingegneri Clinici. Nel corso della prima giornata dei lavori è stato infatti presentato, nel corso di uno dei workshop, un sistema innovativo di integrazione dei dati provenienti dai dispositivi medici.

“Un sistema – spiega Andrea Fisher, componente del direttivo AIIC – che raccoglie e riunisce tutti i dati che emergono dal lavoro del personale sanitario e clinico riducendo il rischio di errore umano, aumentando la sicurezza del paziente e velocizzando l’analisi e la cura paziente stesso”.

