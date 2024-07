Al Meeting di Rimini Panetta, Gentiloni, Tajani e Salvini

15 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il tentato assassinio di Trump e i commenti successivi, ci hanno reso presente la vulnerabilità della democrazia. A maggior ragione metteremo a tema di questo Meeting il futuro della democrazia americana ma più in generale la consistenza delle nostre democrazie. I temi principali saranno il ruolo dell’Europa e dell’Italia nel nuovo contesto geopolitico, i temi dell’impatto delle nuove tecnologie. Saranno presenti i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, 11 presidenti di Regione”. Così il presidente del Meeting, Bernhard Scholz, in occasione della presentazione dell’evento che si terrà dal 20 al 25 agosto a Rimini, che si dice fiducioso anche nella presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

