Alemanno “Tagliare tappi e vincoli europei”

3 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Prendendo spunto dal tappo che resta attaccato alle bottiglie di plastica, il segretario del movimento Indipendenza Gianni Alemanno in un video sui social propone di “tagliare i vincoli dell’Europa”.

sat/gtr

(Fonte video: profilo Facebook di Gianni Alemanno)