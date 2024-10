Alimentare, Cinelli “200 aziende italiane al Sial di Parigi”

20 Ottobre 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ancora una volta le aziende Italiane hanno scelto con forza il Sial di Parigi, e di questo siamo molto contenti ed orgogliosi, perché da oltre 25 anni come Universal Marketing abbiamo puntato tantissime risorse su questo appuntamento, da sempre convinti delle grandi potenzialità del progetto espositivo”. Lo afferma Donato Cinelli, Ceo di Universal Marketing, a margine dell’apertura del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare.

