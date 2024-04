Alleanza Assicurazioni, a Venezia il tour dell’Educazione Finanziaria

12 Aprile 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – Ha fatto tappa a Venezia il Tour dell’Educazione Finanziaria, iniziativa lanciata da Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali. Se nessuna regione italiana raggiunge la sufficienza, un po’ meglio sta il Veneto, come certifica l’Edufin Index 2023.

