Amazon, torna la Festa delle Offerte di Primavera

25 Marzo 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Dal 25 al 31 marzo torna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Gli amanti dello shopping online, a partire dalla mezzanotte del 25 marzo potranno usufruire di centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti.

f03/mgg