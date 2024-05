Ambiente, Sea Beyond approda a New York

23 Maggio 2024

​ NEW YORK (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, nel negozio-teatro di Prada sulla Broadway a Manhattan, un numeroso e appassionato pubblico ha fatto da cornice alla celebrazione del mare in difesa delle sue vite. Il Gruppo Prada ha dedicato una serata del ciclo Prada Possible Conversations a Sea Beyond, il programma educativo lanciato nel 2019 dal Gruppo in collaborazione con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO per sensibilizzare sui temi della sostenibilità e della preservazione dell’oceano.

La serata ha visto dialogare il “Climate Artist” Enzo Barracco, (fotografo siciliano di Mazara del Vallo nominato agli Emmy che vive tra Londra e New York), con Francesca Santoro (Senior Program Officer UNESCO-IOC di base a Venezia), e Meghan Marrero (Responsabile del Comitato Blue School di NMEA, National Marine Educators Association, di base a New York).

sat/gsl (Video di Stefano Vaccara)