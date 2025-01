America Week – Episodio 1

9 Gennaio 2025

​ NEW YORK (ITALPRESS) – Nel primo episodio di “America Week” – il nuovo appuntamento dell’Italpress che ogni settimana da New York propone notizie e analisi dagli Stati Uniti – Stefano Vaccara racconta l’incendio che sta distruggendo interi quartieri di Los Angeles, metropoli da dieci milioni di abitanti e capitale dell’industria dello show business americano. Il presidente Joe Biden, che doveva partire per l’Italia, ha rinunciato al suo ultimo viaggio ufficiale per coordinare gli aiuti federali per la California. Mentre il presidente eletto Donald Trump non perde tempo per approfittare del disastro di Los Angeles e attaccare lo stesso Biden e il governatore democratico Gavin Newsom.

