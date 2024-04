Anas, Valente “Azienda impegnata nella riduzione di emissioni di C02”

10 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sulle sfide ambientali Anas è impegnata sul piano industriale per sviluppare tutta una serie di tecnologie anche nelle attività manutentive e poi ci sono tutta una serie di attività per risparmiare l’energia e per utilizzare energia verde: l’azienda dal 2020 consuma tutta energia verde e questo ha già un impatta diretto sulle emissioni di CO2”. Lo ha detto Edoardo Valente, presidente di Anas, a margine della presentazione dell’iniziativa “Ogni Goccia Conta.Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”.(ITALPRESS)

