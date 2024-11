Anci, Mattarella “Comuni alla radice della democrazia”

20 Novembre 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “L’Anci vive una nuova tappa della sua storia. Con le sfide di oggi, con problemi sui quali ci si adopera da tempo, con il testimone che rappresenta il percorso compiuto negli anni dalla variegata schiera degli amministratori dei Comuni italiani. A tutti gli amministratori locali, dal Comune più piccolo alle aree metropolitane va la vicinanza e l’apprezzamento della Repubblica per il loro impegno. La democrazia dei Comuni, la più vicina ai cittadini, è la radice basilare della democrazia del nostro Paese. Costituisce la prima linea delle istituzioni della Repubblica. Averne cura, farla crescere nella partecipazione, dare prova di un esercizio dei poteri efficace, rispettoso della libertà del confronto, è condizione di salute per l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’assemblea dell’Anci a Torino.

(Fonte video: Quirinale)