Ascoli Piceno, camion in fiamme sull’A14. Le immagini

31 Marzo 2025

​ ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Incendio di un mezzo pesante nella galleria San Basso, tra Grottammare e Pedaso, sulla A14 in direzione Nord. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. E’ stato riaperto il tratto autostradale.

(Fonte video: ufficio stampa Vigili del Fuoco)