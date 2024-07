Atletica, Palmisano “Questa nazionale non si pone limiti”

31 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Daremo il massimo, questa squadra non ha paura di porsi dei limiti, vuole divertirsi e sono contenta di esserne la capitana. Emozione? È come se non l’avessi mai vinta l’Olimpiade”. Lo ha detto Antonella Palmisano, campionessa olimpica della 20 km di marcia a Tokyo, in conferenza stampa a Casa Italia in vista dell’esordio ai Giochi di Parigi. La quasi 33enne pugliese – festeggerà il prossimo 6 agosto -, capitana della squadra olimpica femminile, sarà impegnata nella 20 km (1 agosto) e nella staffetta mista. “E’ stato il mio anno migliore, non ho avuto intoppi rispetto agli ultimi. Mi sento bene, sento di aver fatto tutto quello che dovevo fare, è quasi strano che sia filato tutto liscio”.

eb/gm/mrv