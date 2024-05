Attivisti di Ultima Generazione imbrattano parete MInistero Giustizia

20 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Quattordici persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, hanno preso parte “a una azione di disobbedienza civile nonviolenta davanti al Ministero della Giustizia”. Due persone hanno spruzzato carbone vegetale nero con un estintore contro la parete del Ministero della Giustizia mentre altre hanno appeso manifesti. La protesta “per chiedere giustizia climatica e sociale”.

pc/gtr

(Fonte video: Ultima Generazione)