Auto, Fusilli “Sistemi IA consentono di risparmiare vite umane”

18 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ Roma (ITALPRESS) – “L’approccio di Renault è di totale accoglienza all’intelligenza artificiale, una cosa che arriverà chissà quando ma in realtà l’abbiamo già adesso. Se pensiamo agli assistenti virtuali, se pensiamo a tutte quelle tecnologie rivolte a tutelare i passeggeri, i conducenti, i ciclisti. I sistemi di intelligenza artificiale leggono i dati in modo integrato e consentono di risparmiare vite umane, di evitare incidenti, quindi è fondamentale. Quindi è un’intelligenza artificiale a servizio e a cura dell’uomo”. Lo ha detto Raffaele Fusilli, amministratore delegato Renault Italia, a margine dell’evento “L’intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito automotive”.

xc3/col3/mrv