Auto, in calo le immatricolazioni a ottobre

6 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Nuovo crollo a ottobre per le immatricolazioni di auto in Italia: a quota 126.488 sono risultate del 9% più basse rispetto alle oltre 139mila dello scorso anno. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

