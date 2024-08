Autonomia, Bombardieri “Mette in discussione diritti consolidati”

7 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Anche se le 500 mila firme sono state superate siamo ancora in piazza per continuare a parlare con le persone, per spiegare che la scelta sull’autonomia differenziata è una scelta sbagliata”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della raccolta firme per il referendum sull’autonomia differenziata, promossa dalla Uiltec nazionale, in piazza Mignanelli a Roma. “Aumenta le diseguaglianze nel paese, e rischia di mettere in discussione i contratti nazionali – ha aggiunto -. Nelle regioni abbiamo già situazioni dove nella sanità e nell’istruzione ci sono situazioni differenti, l’autonomia differenziata rischia di allargare queste differenze e di mettere in discussione battaglie che abbiamo fatto nel corso degli anni per consolidare diritti e trattamenti economici”.

