Autonomia, Fedriga “Centrodestra è unito sulla riforma”

23 Agosto 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – “Io non ho preoccupazioni perché l’Autonomia è una proposta di governo presentata agli elettori e fa parte del programma di coalizione. Coerentemente come è stata presentata in Parlamento, il centrodestra è unito e la presidente del Consiglio ha preso una posizione molto chiara, un’idea riformatrice istituzionale del Paese fondamentale per affrontare le sfide del futuro”. Così il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

