Autonomia, Zaia “Su Protezione Civile verso percorso condiviso”

11 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Si va nella direzione di costruire un percorso che sia assolutamente condiviso, che migliori la vita dei cittadini e riconosca il ruolo delle Regioni nel momento in cui ci sono le calamità a Livello regionale”. lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in occasione della riunione tra il Governo, con con il Ministro Roberto Calderoli e delegazioni delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per proseguire i negoziati relativi all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, avviati i primi di ottobre e aventi ad oggetto le funzioni della materia Protezione civile.

Fonte: Ufficio stampa Regione Veneto –

